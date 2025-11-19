Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật: Đồng hành để cùng phát triển toàn diện

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện-Kiến tạo tương lai bền vững” sẽ diễn ra ngày 25/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long, Quảng Ninh.

Chia sẻ với báo chí ngày 19/11, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Hồng Vân cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, Đại sứ Việt Nam và các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản, lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của các địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chuyên gia tiêu biểu.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản gửi Thông điệp chúc mừng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tham dự cùng lãnh đạo, đại diện của 18 địa phương Nhật Bản, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp từ Nhật Bản cũng như các đối tác Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Hồng Vân (giữa) chủ trì họp báo Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật ngày 19/11. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo bà Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Trong bức tranh toàn diện về hợp tác giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ Chính phủ hai nước.

Đây cũng được đánh giá là kênh thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, củng cố nền tảng hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Đến nay, đã có hơn 110 thoả thuận hợp tác giữa các địa phương hai bên, tạo nền tảng quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn sẽ cụ thể hóa các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong tình hình mới nhất trí, nhất là về hợp tác địa phương.

Diễn đàn thiết lập cơ chế đối thoại, kết nối thường kỳ đầu tiên giữa địa phương hai nước, góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sẽ có hơn 100 hoạt động kết nối, làm việc giữa các bên. Triển lãm địa phương Việt Nam-Nhật Bản cũng được tổ chức với hơn 40 gian trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương Việt Nam-Nhật Bản và khu vực giao lưu trải nghiệm văn hóa hai nước. Dịp này, các đại biểu tham dự sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa trà Việt và tranh dân gian Đông Hồ.

Phát biểu tại họp báo, ông Fukuhara Teppei, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam điểm lại kết quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; bày tỏ kỳ vọng việc mở rộng và đa dạng hoá hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tại Nhật Bản thời gian qua sẽ giúp Nhật Bản đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế của các địa phương Việt Nam.

Ngày 12/12/2024, tại thủ đô Tokyo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đồng chủ trì Đối thoại Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo ông Fukuhara Teppei, các địa phương Việt Nam-Nhật Bản đã ký kết hơn 100 bản ghi nhớ hợp tác, trong đó 80% được ký kết từ năm 2013 trở lại đây. Việc hai nước cùng rà soát những kết quả hợp tác địa phương thời gian qua và trao đổi về định hướng hợp tác sắp tới để là cơ hội rất quan trọng để gắn kết thế mạnh và nhu cầu của từng địa phương với hoạt động thu hút đầu tư.

“Diễn đàn với sự tham dự đông đảo của 15 địa phương ở Nhật Bản và 34 địa phương Việt Nam – là những con số chưa từng có; cùng đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới,” Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nêu rõ.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, ông Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho hay đây là hoạt động hợp tác cấp địa phương đầu tiên giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức có sự tham gia ở cấp cao nhất của lãnh đạo Chính phủ hai nước. Lần đầu tiên có một số lượng đông đảo các địa phương Nhật Bản cùng đến Việt Nam tham gia hoạt động với 18 địa phương.

Về phía các địa phương Việt Nam, đây là lần đầu tiên có sự tham gia của đầy đủ 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập. Và đây cũng là lần đầu tiên sau khi tổ chức bộ máy, tỉnh Quảng Ninh cùng chủ trì, đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế với số lượng đại biểu đông đảo - gần 800 đại biểu./.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản được thiết lập từ năm 1973 và đã trải qua hơn 50 năm phát triển. Tháng 11/2023, hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện – nền tảng vững chắc cho ổn định và thịnh vượng khu vực.

