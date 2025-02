Điện Kremlin và Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều chưa xác nhận thông tin đăng trên tờ The New York Post ngày 8/2 về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/2 và được hãng tin TASS đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ ông “không thể xác nhận cũng như phủ nhận” thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận nào về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, tờ The New York Post - một tờ báo hàng ngày nhỏ ở New York - đưa tin trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một ngày 7/2, Tổng thống Trump cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Nga Putin.

Khi được hỏi hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện tổng cộng bao nhiêu lần, Tổng thống Mỹ trả lời: “Tốt hơn là không nên nói."

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng thảo luận với người đồng cấp Nga Putin.

Tuy nhiên, giới chức hai nước đều chưa đưa ra xác nhận chính thức về bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa hai nhà lãnh đạo.

Hôm 7/2, ông Peskov cũng từng nói Nga và Mỹ vẫn chưa tiến hành thảo luận về cuộc gặp giữa hai tổng thống và hai nhà lãnh đạo chưa có bất kỳ tiếp xúc ban đầu nào về việc có gặp nhau hay không.

Trong một phát biểu có liên quan được hãng tin RIA Novosti dẫn lại, Đại sứ thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết Moskva sẵn sàng tiếp xúc với Washington và đang chờ những "tín hiệu" liên quan, với điều kiện phải đối thoại bình đẳng và tính đến lợi ích của Moskva.

Tuy nhiên, ông Nebenzia cũng nói thêm sự sẵn sàng của Nga là “chưa đủ” để có đối thoại./.

