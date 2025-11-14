Điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn tại Trường Mầm non Bạch Hà

UBND xã Thác Bà thông tin, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 13/11, ở thôn Trung tâm, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ cháy tại Trường Mầm non Bạch Hà (tên cũ trước sáp nhập là Trường Mầm non xã Yên Bình).

Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban nhân dân xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia chữa cháy.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được đám cháy.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy, ngoài đồ dùng và các tài liệu bị cháy, Công an xã phát hiện có một thi thể bên trong phòng Kế toán của trường bị cháy đen.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Triệu Thị Nguyệt, sinh năm 1989, là kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng Kế toán sau đó cháy lan sang phòng Hiệu trưởng.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân gây hỏa hoạn./.

