Động đất độ lớn 6,7 tại Philippines, chưa có báo cáo thiệt hại

Một trận động đất có độ lớn 6,7, độ sâu chấn tiêu 10km, tâm chấn nằm ở vị trí 11,12 độ vĩ Bắc và 124,16 độ kinh Đông, đã làm rung chuyển đảo Leyte của Philippines.

Minh Tâm
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), một trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển đảo Leyte của Philippines trong ngày 30/9.

Trung tâm GFZ cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 13h59 GMT (tức 20h59’ theo giờ Việt Nam).

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, với tâm chấn nằm ở vị trí 11,12 độ vĩ Bắc và 124,16 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại do động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #đảo Leyte Philippines
