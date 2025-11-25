Đóng điện thành công máy 2 trạm biến áp sân bay Long Thành

Ngày 24/11, Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công máy 2 trạm biến áp 110kV (giai đoạn 2) sân bay Long Thành. Trạm biến áp hoạt động ổn định, an toàn sau khi đóng điện.

Trạm biến áp giai đoạn 2 sân bay Long Thành thuộc Dự án trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, khởi công cuối tháng 9/2025 với 1 máy biến áp công suất 40MVA, tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng.

Những tháng qua, Công ty Điện lực Đồng Nai đã huy động nhân lực tập trung thi công trạm biến áp, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Trước đó, cuối tháng 11/2024, Công ty Điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công giai đoạn 1 Dự án trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Giai đoạn 1, có 1 máy biến áp dung lượng 40MVA, đường dây đấu nối dài 3,8km, tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy 2, trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành được nâng tổng công suất lên 80MVA, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sân bay Long Thành (cả hiện tại và tương lai khi sân bay đi vào hoạt động), bảo đảm hạ tầng điện luôn đi trước một bước; giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, cần nguồn điện lớn. Bình quân mỗi tháng sân bay Long Thành tiêu thụ khoảng 730.000kWh.

Hiện, nguồn điện chính phục vụ thi công sân bay Long Thành đang được cung cấp thông qua 2 trạm biến áp 110kV bên ngoài sân bay.

Tới đây, khi các đơn vị liên quan hoàn thành đồng bộ các hạ tầng, thủ tục, trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành sẽ được đấu nối để trực tiếp cung cấp điện phục vụ dự án (thay thế nguồn cung điện từ các trạm biến áp ngoài sân bay), cả trong quá trình thi công và khi sân bay đi vào khai thác./.

