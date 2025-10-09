Đồng USD hướng đến tuần tăng giá mạnh nhất trong gần một năm

Đồng USD vững giá trong phiên 9/10, hướng đến tuần giao dịch tốt nhất trong gần một năm, nhờ đồng yen yếu do áp lực sau sự thay đổi lãnh đạo trong đảng cầm quyền tại Nhật Bản.

Trong tuần này, các yếu tố tác động đến thị trường là những diễn biến chính trị tại Nhật Bản và Pháp cùng với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn ở những tài sản như vàng.

Đồng yen đã xuống giá mạnh sau khi bà Sanae Takaichi được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, mở đường cho bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và khơi dậy những đồn đoán về sự phục hồi của chi tiêu mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đồng yen tăng giá nhẹ lên mức 152,49 yen/USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng là 153 yen/USD phiên trước. Đồng tiền này đã giảm hơn 3% trong tuần tính đến thời điểm hiện tại, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2024.

Nhà chiến lược về tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong, nhận định tỷ giá USD/yen liên tục tăng và dường như không gặp trở ngại nào.

Trong ngắn hạn, khả năng bà Takaichi trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản và cuộc họp sắp tới của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tháng 10/2025 có thể là chất xúc tác tiếp theo khiến đồng yen tiếp tục suy yếu, đặc biệt nếu bà Takaichi củng cố quan điểm ôn hòa của mình về chính sách tài khóa và tiền tệ, và BoJ phát tín hiệu có thể sẽ không tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Mỹ, biên bản cuộc họp tháng 9/2025 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 8/10 cho thấy, các quan chức Fed đã nhất trí rằng rủi ro đối với thị trường việc làm nước này đã đủ lớn để cần phải cắt giảm lãi suất, nhưng vẫn cảnh giác với lạm phát cao khi có những tranh cãi về mức độ ảnh hưởng của lãi suất lên nền kinh tế.

Bà Kong cho rằng biên bản cuộc họp của Fed thực sự cho thấy sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Theo bà, thị trường vẫn chuẩn bị cho khả năng Fed hạ lãi suất thêm hai lần vào cuối năm. Quyết định của Fed sẽ phụ thuộc vào số liệu mới sẽ được công bố khi chính phủ mở cửa trở lại.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có thể khiến Fed bị bất ngờ tại cuộc họp vào tháng này do số liệu kinh tế sắp tới bị trì hoãn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục dự đoán mức nới lỏng chính sách tiền tệ khoảng 44 điểm cơ bản vào tháng 12 năm nay./.

