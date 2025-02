Giảm tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ

Theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1-2/2/2025), tình trạng ùn tắc giao thông được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, giảm tối đa các vụ ùn tắc kéo dài trên các tuyến.

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy ở lĩnh vực vận tải đường bộ, 100% tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phục vụ Tết và phân công lịch trực, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; đã huy động tối đa các phương tiện, kể cả xe dự phòng, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều sở giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, khách liên tỉnh, hợp đồng, du lịch có kế hoạch bố trí xe đủ xe tăng cường, xe dự phòng. Các đơn vị taxi được yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện, niêm yết giá cước và không được tự ý tăng giá.

Các bến xe cũng tăng cường nhân lực, trang thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đặc biệt trong công tác bán vé. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, lượng khách trên các tuyến cố định tăng từ 30-50% so với ngày thường. Các Bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình (Hà Nội) tăng cường lượt xe trên một số tuyến có nhu cầu đi lại tăng cao.

Trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ, sản lượng vận tải đường sắt (từ ngày 25/1 đến 1/2/2025) có 218.933 hành khách được vận chuyển, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng hoá có sự tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó, cụ thể đã vận chuyển 45.585 tấn xếp, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ.

Các cảng hàng không Việt Nam vận chuyển hành khách đạt hơn 247.700 hành khách (trong đó hành khách quốc tế đạt hơn 131.000 khách, hành khách nội địa đạt 116.700 khách). Vận chuyển hàng hóa đạt 901 tấn (trong đó hàng hóa quốc tế đạt 660 tấn, hàng hóa nội địa đạt 241 tấn).

“Năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại. Công tác quản lý giá cước vận tải, công khai niêm yết giá cước, chuẩn bị phương tiện tăng cường, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, các đoàn kiểm tra được các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường trong dịp Tết Nguyên Đán. Tình trạng ùn tắc giao thông được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, giảm tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông,” ông Thành đánh giá.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó giảm 258 vụ (36,69%), giảm 126 người chết (37,61%), giảm 232 người bị thương (38,34%).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng nhìn nhận tình hình ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục diễn biến phức tạp do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Các lực lượng chức năng đã triển khai các kế hoạch từ sớm và từ xa để phân luồng, điều tiết, chỉ huy giao thông, giảm thiểu tối đa mức độ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm trước và sau Tết.

Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có tổng số 30 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ yếu tập trung vào các ngày cao điểm (ngày 26 Tết và ngày mùng 3-4 Tết) là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc.

“Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, ùn tắc giao thông. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời,” ông Thành khẳng định./.