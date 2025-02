Trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu

Chiều 2/2, thông tin về tình hình an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1 đến 10 giờ ngày 2/2, tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người.

So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó giảm 258 vụ (36,69%), giảm 126 người chết (37,61%), giảm 232 người bị thương (38,34%).

Trong số các vụ trên, tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu, với 442 vụ, làm chết 207 người, bị thương 372 người, giảm 257 vụ (36,76%), giảm 124 người chết (37,46%), giảm 232 người bị thương (38,41%) so với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đáng tiếc là đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Nam Định, làm 7 người chết, 2 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, số vụ, số người chết không tăng, không giảm so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cũng trong dịp nghỉ Tết năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã huy động 25.556 lượt tổ công tác, với 32.783 ca tuần tra kiểm soát, 137.511 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức tuần tra kiểm soát.

Qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 55.842 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.985 trường hợp, 7.035 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 428 ô tô, 20.782 môtô. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, xử phạt giảm 40.261 trường hợp (41,89%).

Cục Cảnh sát Giao thông cho hay đã có 17.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông).

Tuy số vi phạm nồng độ cồn còn cao so với tỷ lệ các hành vi vi phạm khác, song so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, con số này đã giảm 20.365 trường hợp (54,29%).

Bên cạnh đó, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 13.296 trường hợp vi phạm tốc độ, (chiếm 23,81% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông), so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 10.905 trường hợp (45,6%).

Có 88 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện, xử lý (chiếm 0,15% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông); 174 trường hợp phương tiện vi phạm quá khổ, quá trọng tải (chiếm 0,3% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông), giảm 60 trường hợp (25,64%) so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy xử lý 46 trường hợp vi phạm, phạt tiền 123 triệu đồng, tước 1 giấy phép, chứng chỉ chuyên môn. Trên đường sắt đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7 triệu đồng./.

Số người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024 Trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.727 người, nâng số lượt khám, cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1-1/2) là 24.054 người.