Hà Nội: Cháy nhà ống trong đêm, 7 người mắc kẹt được cứu kịp thời

Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố đã kịp thời khống chế hai vụ cháy lớn xảy ra trong đêm 5/6, cứu được nhiều người thoát nạn an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 28 ngày 5/6, tại số nhà 29/1/178 Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của căn nhà 5 tầng 1 tum, có diện tích khoảng 45m2, khiến nhiều người dân hoảng loạn, hô hoán dập lửa.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc Tổ địa bàn Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Đống Đa, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đội hình dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn và đưa 7 người dân mắc kẹt tại các tầng phía trên thoát ra ngoài an toàn. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại cửa hàng hoa ở số 2 Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), kèm theo tiếng nổ lớn.

Nhân chứng cho biết, khói bất ngờ bốc ra từ căn nhà, người dân lập tức hô hoán, gọi cửa nhưng không liên lạc được với chủ nhà.

Một số người đã nhanh chóng báo tin tới lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 và phối hợp cùng Công an phường phá cửa, sử dụng bình chữa cháy cầm tay và nước để dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của Tổ địa bàn Cầu Giấy đã điều động 4 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với người dân và lực lượng chức năng dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 23 giờ 20, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm.

Nguyên nhân của hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

