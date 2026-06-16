Hà Nội: Phạt tù đối tượng bỏ trốn cuối cùng trong vụ vay nợ 'xã hội đen'

Ngày 16/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Nam (sinh năm 2000, ở xã Hát Môn, Hà Nội) 15 năm tù về tội “cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Phú Thanh (sinh năm 1995, ở xã Hiệp Thuận, Hà Nội) là đối tượng hành nghề cho vay lãi.

Từ tháng 10/2018, Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1988, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) nhiều lần vay tiền của Thanh và chốt đến ngày 18/3/2019, tổng số tiền vay là hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó, Tiến tiếp tục vay của Thanh 2 lần, mỗi lần 150 triệu đồng.

Đến cuối tháng 5/2019, do không có khả năng trả nợ nên Tiến đã nói với bố mẹ là ông Hoàng Văn Đ (sinh năm 1959) và bà Đinh Thị P (sinh năm 1965) về việc vay hơn 1,6 tỷ đồng của Thanh để nhờ trả nợ hộ.

Ngày 31/5/2019, Tiến cùng bố là ông Hoàng Văn Đ đi gặp Thanh và cam kết đến ngày 29/6/2019 sẽ thanh toán số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho Thanh.

Đến ngày 29/6/2019, do chưa thu xếp được tiền nên Tiến đã gọi điện thoại hẹn Thanh đến nhà ông Đ để thỏa thuận, xin khất nợ. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh bỏ về.

Đến chiều 1/7/2019, Thanh rủ nhóm “đàn em” trong đó có bị cáo Đỗ Như Nam và 5 người khác đi ôtô đến nhà ông Đ để đòi nợ.

Khi đi đến đầu ngõ nhà ông Đ, Thanh bảo Nam cầm theo bình xịt hơi cay rồi cả nhóm đi vào nhà ông Đ. Tại đây, Thanh tranh cãi to tiếng, quát mắng ông Đ về chuyện trả nợ…

Do vẫn không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh cùng nhóm “đàn em” đi về. Ra đến cổng, giữa Thanh và ông Đ lại xảy ra to tiếng. Khi đó, Thanh quay lại chửi và tát ông Đ.

Một đàn em của Thanh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng chủ nhà. Thấy nhà ông Đ có xô xát, ông Hoàng Văn C (sinh năm 1968, là cháu của ông Đ) đi đến hỏi thì bị Thanh tát vào mặt, đấm đá vào người. Sau khi gây chuyện, cả nhóm bỏ đi.

Cáo trạng xác định sau ngày 1/7/2019, Thanh nhiều lần nhắn tin cho vợ chồng Tiến để đòi tiền. Trong nhiều ngày sau đó, gia đình ông Đ liên tục bị ném chất bẩn vào nhà, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sinh hoạt của gia đình.

Cho rằng đây là hành động của nhóm Nguyễn Phú Thanh nên ông Đ và vợ chồng con trai đã phải vay mượn để trả nợ cho Thanh 850 triệu đồng.

Tháng 9/2025 và tháng 3/2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên án đối với nhóm của Thanh về tội “cướp tài sản.” Riêng Đỗ Như Nam bỏ trốn, đến ngày 3/2/2026 thì Nam ra đầu thú tại Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra, Nam khai báo quanh co, thiếu thành khẩn về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định có đủ cơ sở kết luận Nam cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại nhà ông Hoàng Văn Đ./.

TP Hồ Chí Minh phá đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen núp bóng doanh nghiệp Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, uy tín của bị hại.