Hải Phòng: Phát hiện container chở gần 30 tấn phế liệu kim loại

Ngày 20/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phát hiện một container chứa 29,84 tấn phế liệu kim loại, loại mẩu vụn, chưa xác định được chủng loại và giá trị, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được vận chuyển trái phép từ các tỉnh phía Nam ra Hải Phòng tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện trong container số hiệu VNLU3092699 được vận chuyển trên tàu BIENDONG MARINER từ các tỉnh phía Nam ra cảng VIMC Đình Vũ - Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 20/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra container trên.

Qua kiểm tra, phát hiện trong container chứa 29,84 tấn phế liệu kim loại, loại mẩu vụn, chưa xác định được chủng loại và giá trị, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Chủ lô hàng là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1980, và Tống Thị Thủy (vợ Thành), sinh năm 1983; cả hai hiện cư trú tại Tổ dân phố 6, phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng.

Qua quá trình làm việc, chủ lô hàng thừa nhận toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn, chứng từ./.

