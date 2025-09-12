Thế giới

Hàn Quốc trao trả hài cốt binh sỹ cho Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên

Hàn Quốc trao trả 30 hài cốt và nhiều di vật của binh sỹ Trung Quốc hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên, khẳng định nỗ lực nhân đạo và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng.

Trường Giang
Quân đội Hàn Quốc trao trả hài cốt binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên ngày 23/11/2023. (Nguồn: Yonhap)
Quân đội Hàn Quốc trao trả hài cốt binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên ngày 23/11/2023. (Nguồn: Yonhap)

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày 12/9, nước này đã hồi hương 30 hài cốt của binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết số hài cốt trên cùng với 267 đồ dùng cá nhân đã được bàn giao cho phía Trung Quốc tại sân bay quốc tế Incheon.

Kể từ năm 2014 đến nay, Hàn Quốc đã trao trả tổng cộng 1.011 bộ hài cốt của binh sỹ Trung Quốc, bao gồm cả những bộ hài cốt mới được phát hiện trong dự án khai quật hài cốt của quân đội Hàn Quốc tử trận trong chiến tranh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bày tỏ hy vọng việc hồi hương hài cốt các binh sỹ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Trung Quốc #hài cốt binh sỹ #Chiến tranh Triều Tiên #hợp tác quốc tế Hàn Quốc Trung Quốc
