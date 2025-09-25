Thế giới

Châu Á-TBD

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt phiên bản Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc

Mỹ triển khai hệ thống phòng không IFPC tại Hàn Quốc, được coi là Vòm Sắt phiên bản Mỹ, nhằm tăng năng lực đánh chặn tên lửa hành trình, UAV và củng cố phòng thủ trước các mối đe dọa trong khu vực.

Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George, chụp ảnh cùng các binh sỹ tại một địa điểm chiến thuật Patriot. (Nguồn: Yonhap)
Theo hãng tin Yonhap, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã được trang bị hệ thống phòng không Khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực gián tiếp (IFPC) có thể ngăn chặn tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái.

Đây là đợt triển khai mới nhất các hệ thống vũ khí tiên tiến đến Bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Mỹ cho biết IFPC là hệ thống vũ khí di động trên mặt đất được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, tên lửa, pháo binh và súng cối.

Hệ thống phòng không này được coi là phiên bản Vòm Sắt (Iron Dome) của Mỹ. Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel có thể ngăn chặn đạn pháo và tên lửa tầm ngắn.

Hệ thống phòng không tiên tiến IFPC được cho là có thể “lấp chỗ trống” giữa các hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD), hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot, và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

USFK cho rằng đợt triển khai IFPC này là một phần trong nỗ lực duy trì cam kết bền vững nhằm bảo vệ Hàn Quốc thông qua “năng lực tiên tiến, nhiều lớp” trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi và giải quyết những thách thức lớn hơn trong khu vực./.

