Hết hàng, dừng bán vàng trong ngày đầu áp dụng Nghị định mới

Phố Trần Nhân Tông – con phố tập trung nhiều cửa hàng bán vàng ở Hà Nội, chiều 10/10 vắng vẻ lạ thường. Đến hỏi rồi đi bởi cửa hàng tạm dừng bán ra, không nhận cả đơn đặt hàng trả sau. Có cửa hàng treo hẳn biển tạm dừng bán vàng.

Theo đại diện các cửa hàng kinh doanh vàng, việc tạm dừng bán là do không có nguồn cung, lượng vàng mua lại được không đủ để bán ra.

Trong khi đó, Nghị định 232/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực ngày 10/10, được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho thị trường kim loại quý này thông qua việc xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng miếng, từ đó tăng cường nguồn cung và minh bạch hóa thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu nộp hồ sơ xin hạn mức nhập khẩu vàng cho năm kế tiếp.

Trước ngày 15/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ ra quyết định phân bổ hoặc thông báo từ chối. Như vậy, lô vàng nhập khẩu đầu tiên đủ điều kiện cũng sẽ phải vào đầu năm sau. Khi cầu vượt cung, thì tình trạng xếp hàng mua vàng, hay cửa hàng vàng đóng cửa vẫn sẽ còn xảy ra./.