Thị trường

Hết hàng, dừng bán vàng trong ngày đầu áp dụng Nghị định mới

Nghị định 232/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho thị trường vàng thông qua việc xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng miếng, minh bạch hóa thị trường.

Phố Trần Nhân Tông – con phố tập trung nhiều cửa hàng bán vàng ở Hà Nội, chiều 10/10 vắng vẻ lạ thường. Đến hỏi rồi đi bởi cửa hàng tạm dừng bán ra, không nhận cả đơn đặt hàng trả sau. Có cửa hàng treo hẳn biển tạm dừng bán vàng.

Theo đại diện các cửa hàng kinh doanh vàng, việc tạm dừng bán là do không có nguồn cung, lượng vàng mua lại được không đủ để bán ra.

Trong khi đó, Nghị định 232/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực ngày 10/10, được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho thị trường kim loại quý này thông qua việc xóa bỏ độc quyền Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng miếng, từ đó tăng cường nguồn cung và minh bạch hóa thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu nộp hồ sơ xin hạn mức nhập khẩu vàng cho năm kế tiếp.

Trước ngày 15/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ ra quyết định phân bổ hoặc thông báo từ chối. Như vậy, lô vàng nhập khẩu đầu tiên đủ điều kiện cũng sẽ phải vào đầu năm sau. Khi cầu vượt cung, thì tình trạng xếp hàng mua vàng, hay cửa hàng vàng đóng cửa vẫn sẽ còn xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thị trường vàng #Giá vàng #DOanh nghiệp kinh doanh vàng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng mỗi lít

Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh lúc 15h ngày 9/10, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.138 đồng/lít, giảm 486 đồng/lít; giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít.