Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh mong muốn đóng góp cho đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều ngày 27/9 tại Bắc Kinh, Hội lưu học sinh, Liên Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) phối hợp tổ chức chương trình “Chào đón tân sinh viên năm 2025,” nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như “truyền lửa” học tập của các thế hệ sinh viên khóa trước cho các tân sinh viên mới nhập học.

Tham dự Chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cơ quan báo chí thường trú tại địa bàn, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc cùng hơn 70 tân lưu học sinh Việt Nam đại diện cho gần 500 tân lưu học sinh đang học tập tại 24 trường Đại học tại Bắc Kinh năm học 2025-2026.

Thay mặt Ban chấp hành Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Đỗ Văn Thành, cho biết chương trình “Chào Tân sinh viên” là một hoạt động thường niên, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đối với các thế hệ đi sau.

Mục đích chính của chương trình là để chào đón nồng nhiệt các bạn tân lưu học sinh vừa đặt chân đến Bắc Kinh, giúp các bạn có một khởi đầu ý nghĩa.

Với mong muốn tạo ra một diễn đàn mở để các bạn tân sinh viên có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quý báu về học tập và sinh hoạt từ những anh chị khóa trên, Chủ tịch Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh khẳng định, đây cũng là dịp để giới thiệu về cơ cấu tổ chức và các hoạt động của Hội Lưu học sinh và Liên chi đoàn, hai ngôi nhà chung luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các lưu học sinh trong suốt quá trình học tập tại đây; tin rằng, những thông tin thiết thực được chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn lưu học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống mới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng các cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc tham dự chương trình. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhấn mạnh hành trình học tập tại Bắc Kinh sẽ mở ra cho các bạn lưu học sinh nhiều cơ hội, nhưng cũng gặp không ít thử thách, anh Đỗ Văn Thành tin rằng, với tài năng, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi của tuổi trẻ, các bạn tân sinh viên sẽ gặt hái được nhiều thành công, trở thành những thế hệ trẻ tài năng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước và vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Trung.

Giới thiệu với các tân lưu học sinh về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Liên Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh Nguyễn Lê Anh Khoa cho biết trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa: các chương trình văn hóa-thể thao, các hoạt động thiện nguyện, hoạt động tri ân, về nguồn học tập, giao lưu quốc tế giới thiệu với bạn bè khắp thế giới hình ảnh của một cộng đồng lưu học sinh Việt Nam Trí tuệ-Năng động-Bản lĩnh-Đoàn kết.

Bí thư Liên Chi Đoàn cũng cho rằng, chương trình “Chào Tân sinh viên 2025” không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, mà còn là cơ hội để các bạn tân lưu học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ thế hệ đi trước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thông qua chương trình cho thấy Đoàn-Hội thật sự là một mái nhà chung, hơn nữa phát huy được vai trò kết nối cộng đồng lưu học sinh với Đại sứ quán, với bà con kiều bào nói riêng, quê hương đất nước nói chung.

Là một nghiên cứu sinh Tiến sỹ, có nhiều năm học tập tại Bắc Kinh, Bí thư Liên Chi Đoàn Nguyễn Lê Anh Khoa nhắn nhủ: “Trước mắt các bạn là một hành trình mới với nhiều thử thách nhưng cũng mở ra rất nhiều cơ hội. Đoàn thanh niên và Hội lưu học sinh mong rằng mỗi bạn sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy bản sắc và tinh thần Việt Nam, đồng thời chủ động hòa nhập vào môi trường quốc tế. Đoàn và Hội sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy là điểm tựa vững chắc, chúng tôi luôn ở đây đặc biệt là những lúc các bạn cần chia sẻ hoặc gặp vướng mắc khó khăn cần hỗ trợ.”

Cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Kinh cùng các tân lưu học sinh tại Bắc Kinh dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thay mặt cho gần 500 tân lưu học sinh mới đến Bắc Kinh trong tháng 9/2025 vừa qua, em Hoàng Vân Anh, sinh viên Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, giúp những tân lưu học sinh như chúng em được hiểu hơn về các hoạt động của Đoàn-Hội, cũng như được học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các anh chị lưu học sinh đi trước. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, đoàn kết, để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển lớn mạnh của Đoàn-Hội, cũng như quan hệ hữu nghị Việt-Trung.”

Đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của chương trình “Chào tân sinh viên,” Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định, thông qua chương trình đã giúp các bạn tân sinh viên hiểu hơn được môi trường học tập tại một đất nước có trình độ giáo dục tiên tiến như Trung Quốc; hy vọng các bạn tân sinh viên nỗ lực học tập, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, thách thức như rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán sở tại…, thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh chung với các tân lưu học sinh tại Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng đề nghị các tân sinh viên luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như nước sở tại và nội quy, quy định tại Trường - nơi mình học tập; tích cực tham gia các hoạt động của Hội-Đoàn, cộng đồng; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; hy vọng các tân sinh viên sẽ đạt được nhiều kết quả trong học tập, mang kiến thức đã học được về để cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc, ông Phạm Thanh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT tại Trung Quốc cho biết sẽ luôn đồng hành cùng các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ cung cấp kiến thức về công nghệ, phối hợp tổ chức các diễn đàn hướng nghiệp, kết nối hỗ trợ sinh viên Việt Nam tìm kiếm các đơn vị thực tập cũng như tìm việc làm tại Trung Quốc cho các sinh viên có nhu cầu.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức cũng tổ chức giao lưu-hỏi đáp giữa tân lưu học sinh với Đại sứ quán, Đoàn-Hội, sinh viên khóa trước; Giao lưu thể thao, kết nối giữa các bạn sinh viên cùng với cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc…/.

