Huế: Khởi tố đối tượng dương tính với ma túy gây tai nạn chết người

Ngày 17/11, Công an thành phố Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (sinh năm 2003, trú tại phường Kim Long) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."

Trước đó, khoảng 11 giờ, ngày 19/8, đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Đà Nẵng đến Huế.

Đến đoạn Km873+800 (thuộc xã Chân Mây-Lăng Cô) xảy ra va chạm với một người dân đang điều khiển xe mô tô đi phía trước cùng chiều, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 28/8 nạn nhân tử vong.

Qua kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng, xác định đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến dương tính với ma túy.

Quá trình của Công an thành phố Huế xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông do nạn nhân chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn.

Đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nơi có biển báo hiệu nguy hiểm dẫn đến va chạm giao thông.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định./.

