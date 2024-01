Hưng Yên: Bắt giam hai đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản

Hai đối tượng Đỗ Văn Kiểm và Lê Anh Đức tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng gây ra liên tiếp các vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Văn Kiểm (sinh năm 1990) và Lê Anh Đức (sinh năm 2002), cùng trú tại thôn Xuân Lôi, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Trước đó, ngày 28/12, Công an huyện Văn Lâm nhận được đơn trình báo của anh L. V. H, trú tại tỉnh Tuyên Quang về việc khoảng 2 giờ cùng ngày, khi anh đang ngồi trên xe máy, tại khu vực gần cổng Công ty Dorcovina, thuộc đường A5, Khu Công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, đã bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy không có biển kiểm soát đến cướp xe máy rồi bỏ chạy.

Anh H và người bạn của mình đã đuổi theo các đối tượng. Khi đến khu vực thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, đối tượng cướp tài sản bị ngã ra đường, để lại chiếc xe của H. và chạy thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lâm đã triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp.

Đến ngày 4/1, lực lượng Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện, bắt giữ Kiểm và Đức.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp điện thoại, xe máy trên địa bàn huyện Văn Lâm vào các ngày 13, 15, 20 và 22/12/2023.

Công an huyện Văn Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

