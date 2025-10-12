Hưng Yên: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất gỗ ép

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/10, nhận được tin báo cháy xảy ra trên địa bàn thôn Đức Ninh, Công an xã Đức Hợp đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) điều động 3 xe chữa cháy đến ngay hiện trường.

Qua trinh sát nhận thấy, địa điểm cháy là xưởng sản xuất gỗ ép nằm cạnh xưởng may và một cửa hàng tạp hóa nên nguy cơ cháy lan ra xung quanh rất cao.

Để kịp thời khoanh vùng đám cháy, lực lượng Công an cùng với các bộ phận liên quan khác đã khẩn trương triển khai các phương án dập lửa; ngăn cháy lan. Cùng đó, lực lượng Công an đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường; huy động 2 máy bơm nước để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã đưa được một số máy móc, thiết bị trong xưởng ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm ảnh hưởng tới 350 m2 nhà xưởng và một số thiết bị máy móc bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, do thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ, không có người làm việc tại xưởng.

Nguyên nhân vụ cháy, cũng như thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

