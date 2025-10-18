Hưng Yên: Xử lý hành vi đăng tải tiêu cực trên mạng xã hội

Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên thông tin, từ ngày 8-14/10, Công an phường đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi đăng tải, bình luận thông tin tiêu cực trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau khi xác minh thông tin, Tổ An ninh (Công an phường Thái Bình) đã tiến hành làm việc với L.T.L (sinh năm 1994, trú tại Tổ dân phố Tường An, phường Thái Bình) là chủ tài khoản Facebook “Lại Lân” và C.T.D (sinh năm1981, trú tại Tổ dân phố Nam Bi, phường Thái Bình) là chủ tài khoản Tiktok “Thu Hà.”

Trước đó, L.T.L đã dùng tài khoản Facebook “Lại Lân” của mình để đăng tải 3 bài viết có nội dung suy diễn, thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến hoạt động của cơ sở Tổ dân phố Tường An, phường Thái Bình.

C.T.D đã dùng tài khoản Tiktok “Thu Hà” với hơn 3.000 người theo dõi để quay clip, livestream trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình, trụ sở Công an phường Thái Bình và đăng tải nội dung mang tính tiêu cực về hoạt động của Trung tâm hành chính công phường Thái Bình sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các bài đăng, video, clip trên của L.T.L và C.T.D đã có nhiều lượt chia sẻ, bình luận trái chiều, gây dư luận xấu trên mạng xã hội. Quá trình làm việc, hai người dân đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, đồng thời nhận thức được việc làm của mình là sai, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như tạo dư luận trái chiều, tiêu cực trên không gian mạng.

Xác định hành động của những người dân trên không có động cơ, mục đích chính trị, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an phường Thái Bình đã tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân gỡ bỏ bài đăng vi phạm và yêu cầu viết cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội./.

