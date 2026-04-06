Iran lập kỷ lục số ngày bị cắt đứt Internet dài nhất thế giới

Tổ chức giám sát an ninh mạng NetBlocks thông báo đợt gián đoạn internet tại Iran hiện là đợt phong tỏa mạng quy mô quốc gia dài nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Chính quyền Iran đã áp đặt lệnh hạn chế này ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào quốc gia này hôm 28/2.

Trên nền tảng mạng xã hội, NetBlocks xác nhận đợt mất kết nối tại Iran đã bước sang ngày thứ 37 liên tiếp (vượt mốc 864 giờ), với mức độ nghiêm trọng vượt qua mọi sự cố tương tự trước đây.

Tổ chức này cũng làm rõ thêm, dù một số quốc gia từng ngắt kết nối internet ngắt quãng hoặc ở quy mô khu vực trong thời gian dài hơn, hay như Triều Tiên chưa từng kết nối mạng toàn cầu, nhưng mức độ ngắt kết nối trên phạm vi toàn quốc của Iran là chưa từng có tiền lệ.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến sự, Chính phủ Iran vẫn duy trì mạng internet nội địa nhưng kiểm soát vô cùng gắt gao, chỉ cho phép người dân truy cập các nền tảng trong nước. Để kết nối với mạng quốc tế nhằm cập nhật tin tức hoặc sử dụng các mạng xã hội bị cấm như Instagram, nhiều người dân phải tranh thủ những thời điểm có tín hiệu hiếm hoi để dùng mạng riêng ảo (VPN) che giấu địa chỉ truy cập.

Ngay lập tức, nhà chức trách đã siết chặt kiểm soát bằng cách gửi tin nhắn cảnh báo tống giam hoặc bắt giữ tới những cá nhân bị tình nghi sử dụng VPN kể từ khi chiến sự nổ ra. Một số ít người dùng tìm cách lách luật thông qua dịch vụ vệ tinh Starlink hoặc các nhà cung cấp internet vệ tinh khác, song các dịch vụ này cũng nằm trong danh mục cấm của chính quyền.

Tình trạng cô lập thông tin kéo dài đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Chia sẻ với hãng tin AFP ngày 4/4, một phụ nữ 47 tuổi ở thành phố miền trung Isfahan cho biết họ liên tục phải tìm mọi cách kết nối lại mạng chỉ để nghe ngóng những tin tức đáng tin cậy.

Trong khi đó tại thủ đô Tehran, một người đàn ông 53 tuổi mô tả việc không có internet "giống như thiếu ôxy," khiến ông cảm thấy ngột ngạt.

Trước đó vào tháng 1/2026, Chính phủ Iran cũng từng ngắt kết nối internet trong 18 ngày giữa bối cảnh bùng phát các cuộc biểu tình chống chính phủ, sự kiện đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng./.

