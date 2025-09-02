Kế thừa thành tựu, xác lập vị thế nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá cách đây 80 năm, Việt Nam giờ đây đã trở thành một quốc gia tham gia đóng góp tích cực, chủ động cho cộng đồng quốc tế, thể hiện vai trò và vị thế ngày càng quan trọng và nổi bật trên trường quốc tế, cũng như trong bối cảnh đa phương hiện nay.

Đó là nhận định của Thạc sỹ Uch Leang - Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (IRIC), Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) - khi ông có cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).



Theo Chủ tịch CAVA, khi thành lập vào năm 1945 sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ có nền kinh tế hết sức khó khăn và yếu kém, do trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh tàn khốc. Sau khi hòa bình lập lại, nhân dân Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội với tinh thần đầy phấn khởi và quyết tâm.

Tuy nhiên, hậu quả nặng nề của chiến tranh, chính sách bao cấp và sự bao vây cấm vận kinh tế từ bên ngoài đã gây trở ngại lớn cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam khi đó.



Trước tình hình đó, năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện chính sách cải cách chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được huy động tối đa, thúc đẩy kinh tế Việt Nam từng bước thoát khỏi khủng hoảng, ngày càng ổn định và phát triển bền vững.



Nhà nghiên cứu Uch Leang cho rằng, sau 80 năm kể từ khi lập quốc và gần 40 năm thực hiện chính sách Đổi Mới, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức, đôi lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, để vươn mình mạnh mẽ, trở thành quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao, khẳng định vai trò và vị thế của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông nhận định: “Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá cách đây 80 năm, Việt Nam đã trở thành quốc gia đóng góp tích cực, chủ động cho cộng đồng quốc tế. Điều đó thể hiện vai trò và vị thế ngày càng quan trọng và nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như trong bối cảnh đa phương hiện nay.”



Theo chuyên gia Uch Leang, Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa chiến lược, tạo dựng cục diện đối ngoại mới rộng mở, thuận lợi cho an ninh và phát triển, nâng cao vị thế và vai trò, đồng thời tham gia kiến tạo, duy trì môi trường hòa bình và ổn định, cũng như huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.



Chứng minh cho nhận định trên, nhà nghiên cứu người Campuchia nêu dẫn chứng về những thành quả ngoại giao và đối ngoại của quốc gia láng giềng Việt Nam.

Theo ông, đến nay Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với hàng chục quốc gia, trong đó có các nước lớn và 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Trong số các nước có quan hệ chặt chẽ và toàn diện với Việt Nam, Campuchia, Lào và Cuba là 3 nước có các mối quan hệ đặc biệt.



Ông Uch Leang nêu rõ, về tổng thể, Việt Nam đã thiết lập và duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực.

Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập quan hệ với 259 đảng phái chính trị ở 119 quốc gia. Nhìn từ góc độ này, ông cho rằng Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò xuất sắc trên danh nghĩa một người bạn và đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế.



Ông Uch Leang ghi nhớ rất rõ Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đề xuất quan trọng, tham gia đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Nhờ những đóng góp tích cực và chủ động của mình, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng đã cử quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại châu Phi, gửi lực lượng cứu hộ tới Myanmar để hỗ trợ quốc gia này trong thảm họa động đất mới đây và kêu gọi Campuchia-Thái Lan nỗ lực giải quyết xung đột biên giới bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần đoàn kết ASEAN.



Chuyên gia Uch Leang nhấn mạnh Việt Nam hôm nay đã chuyển mình nhanh chóng, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, có Tổng thu nhập quốc nội (GDP) lớn thứ tư Đông Nam Á, xếp thứ 33 thế giới và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông, tất cả những điều này sẽ là cơ sở để Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam quyết tâm hướng tới tầm nhìn xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm tròn 100 năm lập quốc./.

