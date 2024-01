Khởi tố bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên bảo hiểm móc ngoặc trục lợi tại Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra làm việc với Lê Thị Diệu Trinh và Lê Khắc Hùng. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 21/1, thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Tĩnh) đã có quyết định khởi tố một bác sỹ, một điều dưỡng và một nhân viên bảo hiểm do móc ngoặc, lập hồ sơ khống để trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" theo điều 213 Bộ luật Hình sự là: Lê Khắc Hùng (sinh năm 1977), bác sỹ khoa ngoại tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê; điều dưỡng Lê Thị Diệu Trinh (sinh năm 1994), Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê và Phan Thị Phượng (sinh năm 1992), trú xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê. Trong đó Phượng, đại lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam chủ mưu trong vụ việc này.

Nhóm đối tượng nói trên đã lập khống 8 bộ hồ sơ bệnh án, đồng thời thực hiện 17 yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, trục lợi tổng số tiền 726.940.000 đồng.

Trong quá trình làm đại lý của Công ty bảo hiểm Manulife, Phan Thị Phượng nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương, vỡ hộp sọ khá dễ dàng nên đã nảy sinh ý định lập khống hồ sơ bệnh án của khách để trục lợi tiền bảo hiểm chi trả.

Phượng đã cấu kết, móc nối với các bác sỹ, điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để tìm kiếm bệnh nhân bị gãy xương, vỡ hộp sọ tại bệnh viện; sau đó tiếp tục chỉnh sửa phim chụp X-quang, ký khống tài liệu liên quan để lập hồ sơ bệnh án theo thông tin cá nhân của một số khách hàng do mình quản lý.

Từ các bộ hồ sơ bệnh án khống trên, Phan Thị Phượng đã mạo danh các khách hàng để yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án./.

