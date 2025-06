Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền

Sáng 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền.

Việc tống đạt các quyết định khởi tố các bị can và thực hiện khám xét được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong ngày 13/6.

Các bị can bị khởi tố đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ngoài ông Nguyễn Đức Quyền còn có 3 bị can khác, là cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) Hoàng Văn Thế và 2 cựu cán bộ phòng Quản lý đất đai thuộc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa (lô C4, C5, thuộc địa phận Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Ngày 14/5/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho FLC thực hiện dự án Khu nhà hỗn hợp FLC (sau đổi tên thành dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC, thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa), tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa nhà hỗn hợp cao 18 tầng (tại lô C5); công trình hỗn hợp cao 6 tầng (tại lô C4) và các công trình phụ trợ kèm theo.

Năm 2017, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 291 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm. Sau đó, FLC đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là chủ đầu tư dự án có tính chất phát triển nhà ở thương mại và đã được tỉnh giao 4.200m2 đất thực hiện tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng và cho thuê 11.566,8 m2 đất để thực hiện dự án khu thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh 2 tòa nhà.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm từ quá trình phê duyệt dự án, cấp đất cho FLC; các sở Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường, Xây dựng đã tham mưu không đầy đủ, không đúng quy định, không đúng với giấy phép quy hoạch... Chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được phê duyệt...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 và phê duyệt Quyết định 20429/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 chưa đúng thẩm quyền…/.

Xét xử vụ FLC: Chuyển biến từ nhận thức đến nhận định Phiên tòa sơ thẩm xét xử 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC đã tạm khép lại, trong đó cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nhận mức án cao nhất là 21 năm tù.