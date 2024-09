Kinh tế phục hồi, người Việt “mạnh tay" chi tiêu trong tám tháng

Lạm phát trong tầm kiểm soát, CPI tháng Sáu tăng 0,17% so với tháng Năm. Theo đó, CPI bình quân quý 2 tăng 4,39% so với quý 2/2023 và CPI bình quân 6 tháng tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2023.