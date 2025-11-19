Mexico bác đề xuất cho phép quân đội nước ngoài đến trấn áp tội phạm ma túy

Ngày 18/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum một lần nữa bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về phương án triển khai quân đội Mỹ tại nước này để trấn áp các băng nhóm tội phạm liên quan đến sản xuất và buôn bán ma túy.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang nước ngoài hoạt động tại Mexico là “việc hoàn toàn không thể chấp nhận,” đồng thời khẳng định việc bảo vệ chủ quyền quốc gia là nguyên tắc xuyên suốt trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mexico.

Thái độ cứng rắn này của bà Sheinbaum diễn ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Tổng thống Trump đề cập tới khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Mexico để trấn áp các băng đảng sản xuất và vận chuyển trái phép ma túy - nguyên nhân mà nhiều lần ông Trump khẳng định đã gây nên cái chết cho hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm.

Nhà lãnh đạo Mexico nêu rõ nước này sẵn sàng tăng cường phối hợp với Mỹ trong trao đổi thông tin tình báo và phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhưng “mọi hoạt động thực thi pháp luật đều phải do Mexico triển khai trên lãnh thổ nước này.”

Tổng thống Mexico cho biết đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Trump cũng như một số quan chức cấp cao của Mỹ và khẳng định hai bên hiểu rõ lập trường của nhau.

Theo bà Sheinbaum, hợp tác an ninh phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tránh mọi hành động có thể bị xem là can thiệp hoặc xâm phạm chủ quyền.

Trước đó, một số nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi liệt các băng nhóm tội phạm tại Mexico vào danh sách “tổ chức khủng bố,” mở đường cho các biện pháp can thiệp cứng rắn hơn.

Chính phủ Mexico cho rằng cách tiếp cận này không chỉ thiếu hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại quan hệ song phương, vốn đang được xây dựng trên nền tảng đối thoại và phối hợp.

Nhấn mạnh quan điểm về bảo vệ chủ quyền của Mexico, Tổng thống Sheinbaum cho hay chính phủ nước này đang nghiên cứu sửa đổi một số điều luật nhằm củng cố cơ chế bảo vệ chủ quyền cũng như quy định rõ hơn về phạm vi hợp tác an ninh với các đối tác quốc tế.

Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mexico cho thấy chính phủ nước này muốn gửi đi tín hiệu rõ ràng: Mexico sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Mỹ, song kiên quyết bảo vệ nguyên tắc độc lập và tự quyết - nền tảng quan trọng trong quan hệ song phương giữa 2 quốc gia láng giềng trong nhiều thập kỷ qua./.

Mexico phản ứng mạnh khi Mỹ xếp băng nhóm ma túy vào danh sách khủng bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh việc chỉ định các băng nhóm ma túy là tổ chức khủng bố sẽ không thể trở thành cái cớ để Mỹ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Mexico.