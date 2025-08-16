Xã hội

Một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư về Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân.

infographics-cong-an-nhan-dan-1.jpg
infographics-cong-an-nhan-dan-2-2.jpg

Trong bài viết “80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lịch sử của Công an nhân dân Việt Nam là lịch sử anh hùng, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là vẻ vang, thành tích của Công an nhân dân Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác./.

