Mỹ: Chính quyền đóng băng 26 tỷ USD dành cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/10 đã đóng băng 26 tỷ USD cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo trong ngày đầu tiên chính phủ liên bang phải đóng cửa. Đây là điều được ông Trump gọi là cơ hội tốt để cắt bỏ “những thứ không muốn.”



Cụ thể, khoảng 8 tỷ USD liên quan đến nguồn quỹ Green New Scam phục vụ chương trình nghị sự khí hậu đã tác động đến 16 bang, phần lớn do đảng Dân chủ điều hành.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải đình chỉ 18 tỷ USD dành cho các dự án hạ tầng ở New York. Ngoài ra, ngày 2/10, Bộ Năng lượng cũng thông báo chấm dứt 321 khoản tài trợ hỗ trợ 223 dự án, theo đó, các dự án này “không đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng quốc gia và không mang lại lợi tức tích cực cho tiền thuế của người dân.”



Theo truyền thông Mỹ, các động thái do Bộ Năng lượng và Bộ Giao thông vận tải công bố là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm gây sức ép buộc đảng Dân chủ tại Quốc hội đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng chính phủ ngừng hoạt động.



Trước những động thái trên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng Chính quyền Trump đang sử dụng tình trạng chính phủ đóng cửa để gây sức ép các bang do đảng Dân chủ kiểm soát. Trong khi đó, Thống đốc New York Kathy Hochul, một thành viên đảng Dân chủ, phát biểu rằng việc đình chỉ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng yếu là “một cuộc tấn công vào New York.”



Thượng viện Mỹ hôm 1/10 đã không thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn, khiến chính phủ liên bang rơi vào tình trạng đóng cửa lần đầu tiên trong gần 7 năm. Hậu quả là trong ngày 2/10 khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã nhận thông báo không đến công sở làm việc, trong khi những người khác vẫn phải làm việc nhưng không được trả lương./.



