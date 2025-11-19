Mỹ đối mặt với nguy cơ mất điện trên diện rộng vào mùa Đông năm nay

Theo North American Electric Reliability Corp. (NERC), tổ chức giám sát sự ổn định lưới điện, nhu cầu điện tăng cao của các trung tâm dữ liệu đang làm gia tăng nguy cơ mất điện trên diện rộng tại Mỹ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông năm nay.

Trong báo cáo mới công bố, NERC cho biết mức tiêu thụ điện đã tăng 20 GW so với mùa Đông năm ngoái, trong khi nguồn cung vẫn chưa theo kịp.

Việc tái diễn các cơn bão mùa Đông với cường độ mạnh ở Bắc Mỹ, vốn tạo ra xoáy cực và đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây, có thể gây ra tình trạng thiếu điện trên khắp nước Mỹ, từ Tây Bắc đến Texas, đến tận Carolinas. Tất cả các khu vực đều có đủ nguồn lực trong điều kiện bình thường.

Ông Mark Olson, Giám đốc phụ trách đánh giá độ tin cậy của NERC, cho rằng các trung tâm dữ liệu là tác nhân chính dẫn đến tăng trưởng lượng điện truyền tải ở những khu vực có nhu cầu tăng đáng kể kể từ mùa Đông năm ngoái.

Lưới điện của Mỹ đã phải đối mặt với rủi ro ngày càng gia tăng trong nhiều năm qua do cơ sở hạ tầng cũ kỹ ngày càng chịu áp lực lớn do bão và cháy rừng nghiêm trọng.

Giờ đây, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu do sự phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo đang làm gia tăng sức ép khi thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu điện năng của Mỹ sau hai thập kỷ trì trệ.

Việc cung cấp điện trong mùa Đông đặc biệt đáng lo ngại vì hệ thống điện Mặt Trời được duy trì trong thời gian ngắn hơn và hoạt động của pin có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguồn cung khí đốt có thể giảm do tình trạng đóng băng hoặc những hạn chế về đường ống.

Các khu vực được NERC chỉ ra là có nguy cơ thiếu hụt cao bao gồm Đông Nam nước Mỹ và một số vùng phía Tây, trong đó có Washington và Oregon.

Lưới điện của Texas tiếp tục là tâm điểm chú ý sau sự cố liên tiếp vào tháng 2/2021 khiến hàng triệu người mất điện trong nhiều ngày và khiến hơn 200 người tử vong.

New England cũng tiếp tục đối mặt với rủi ro gia tăng do các hạn chế tiềm ẩn về đường ống dẫn khí đốt tự nhiên./.

