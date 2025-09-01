Mỹ thu hẹp vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) trong việc giám sát các quyết sách an ninh quốc gia và thay vào đó chuyển sang một nhóm nhỏ các cố vấn cấp cao.

Tờ The Wall Street Journal cho biết nhân sự của NSC hiện chỉ còn chưa đến 150 người so với khoảng 400 người trong các chính quyền trước.

Tổng thống Trump đã hạ thấp vai trò của đội ngũ nhân viên NSC - cơ quan mà các tổng thống khác dựa vào để giám sát việc phát triển các lựa chọn chính sách, đảm bảo các quyết định của tổng thống được thực hiện và phối hợp với các chính phủ nước ngoài.

Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và giao cho Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm nhiệm luôn công việc này cùng với vai trò nhà ngoại giao hàng đầu.

Sau khi nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Rubio đã thúc đẩy về việc cắt giảm nhân sự sâu rộng để đưa NSC trở lại chức năng ban đầu là một điều phối viên liên ngành hơn là một cơ quan cố vấn.

Tờ báo dẫn lời các quan chức nhận xét cách tiếp cận này phù hợp nhất với phong cách lãnh đạo của Tổng thống Trump, trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng mô tả "đây là một cách tiếp cận từ trên xuống."

Các quan chức hiện tại và trước đây của chính quyền Trump cho biết cách tiếp cận này giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin từng gây khó khăn cho nhiệm kỳ đầu tiên của ông và cho phép tổng thống cùng những thân tín thực hiện các quyết định một cách nhanh chóng, thay vì phải tranh luận dài dòng.

Hoạt động thường nhật của NSC được điều hành bởi các phó cố vấn an ninh quốc gia Andy Baker và Robert Gabriel, cùng với Mike Needham, cố vấn Bộ Ngoại giao. Họ bổ sung chi tiết vào mệnh lệnh chung chung của Tổng thống Trump và chia sẻ chúng với các quan chức cấp cao trước các cuộc họp với Tổng thống./.

Hai quan chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vừa rời sở nhiệm là ai Mỹ xác nhận 2 quan chức cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia đã rời cương vị công tác, là Giám đốc cấp cao phụ trách năng lực hàng hải và công nghiệp và Chánh Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia.