Năm học mới 2025-2026: Giáo dục vùng cao nâng cao chất lượng toàn diện

Ngày 5/9, thầy và trò các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La hòa chung không khí hân hoan của cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Là những địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, hạ tầng giao thông, chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhưng chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực vượt qua mọi hạn chế để lễ khai giảng diễn ra vui tươi, ý nghĩa.

Trường Trung học Cơ sở Đoàn Kết, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu được chọn làm cầu truyền hình với điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia. Năm học này, trường có 24 lớp với gần 1.200 học sinh.

Cô giáo Bùi Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện và hiệu quả.Năm học 2024-2025, Trường Trung học Cơ sở Đoàn Kết đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật với 95% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt, trên 80% đạt học lực khá, giỏi.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi, toàn trường có 261 em đạt giải cấp trường, 177 em đạt giải cấp thành phố và 41 em đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt, nhà trường có 2 dự án nghiên cứu khoa học đạt giải cấp tỉnh và 1 dự án đạt giải triển vọng cấp quốc gia.

Thầy Mai Văn Tường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Dào San cho hay, năm nay xã sẽ được xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở khiến thầy cô và học sinh rất vui mừng.

Do đặc thù là vùng biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, việc được đầu tư mạnh, đồng bộ cơ sở vật chất sẽ giúp công tác dạy học ở vùng biên không chỉ tại xã Dào San mà còn các xã biên giới khác sẽ nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỉnh Lai Châu có 11 xã biên giới. Năm học 2025-2026, Lai Châu có 336 trường, 5.215 lớp với gần 150.000 học sinh ở các cấp học. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và có điều chỉnh trong cách tính lệ phí thi tuyển sinh lớp 10.

Đón học sinh mới tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiềng Sơ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Hòa chung không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) tổ chức khai giảng năm học 2025-2026 trong không khí trang trọng, ấm áp tại sân trụ sở UBND xã Chiềng Sơ cũ.

Ngay từ sớm, hơn 530 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiềng Sơ và hơn 100 học sinh của Trường Mầm non Chiềng Sơ, đại diện hơn 500 học sinh của trường đã náo nức đến trường. Những gương mặt rạng rỡ, áo quần gọn gàng, cờ hoa tung bay trong nắng sớm xua đi phần nào hậu quả mưa lũ vừa qua gây ra cho nhà trường.

Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiềng Sơ xúc động chia sẻ, dù vừa trải qua nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng sự hiện diện đông đủ, tinh thần háo hức của các em học sinh chính là nguồn động viên to lớn để thầy trò vững bước vào năm học mới. Nhà trường sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với sự quan tâm của xã hội.

Em Lò Thái Thành, học sinh lớp 6A4, lần đầu dự khai giảng ở bậc Trung học Cơ sở xúc động cho biết, em rất hồi hộp. Sáng nay mặc đồng phục mới, cùng bạn bè hát Quốc ca chào cờ, em rất tự hào. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này trở thành người có ích.

Với em Vàng A Dế, học sinh lớp 9A, năm học này là năm cuối ở trường, em sẽ cố gắng thi đỗ Trung học Phổ thông. Trải qua đợt mưa lũ vừa rồi, em càng thêm trân trọng trường, lớp, thầy cô này và quyết tâm học tập hơn.Đầu tháng 8 vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiềng Sơ đã hứng chịu trận lũ lịch sử, khiến toàn bộ khuôn viên bị ngập sâu trên 3m; bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn.

Với sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và các tổ chức, nhà hảo tâm, cơ sở vật chất trường lớp được khẩn trương khắc phục, kịp thời để học sinh có ngày khai giảng trọn vẹn.

Năm học này, trường tổ chức học tại 3 địa điểm, gồm điểm trường chính (bị thiệt hại do mưa lũ) với 3 phòng học, điểm trường bản Kéo với 4 lớp học và tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Sơ cũ 6 lớp học. Hơn 300 chỗ bán trú được tổ chức tại điểm trường chính.

Giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, hân hoan bước vào năm học mới. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngọc Chiến là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Bước vào năm học 2025-2026, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Chiến có 4 khối với 21 lớp, gần 1.000 học sinh, chủ yếu là con em của đồng bào các dân tộc Mông, Thái.

Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương, cùng với đó là sự nỗ lực không quản ngại khó khăn, vất vả của tập thể Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo nhà trường nên chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng nâng cao, các em học sinh luôn đi học đầy đủ, chăm ngoan, học giỏi.

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ngọc Chiến Trần Văn Quyển cho biết: Năm 2025, chương trình khai giảng kết nối với cả nước. Qua những nội dung phát biểu của các cấp lãnh đạo, thầy, trò nhà trường rất vui mừng, phấn khởi và có tâm nguyện sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những kết quả cao trong công tác giáo dục của xã nhà cũng như của tỉnh, của đất nước.

Theo cô Đàm Thị Ly, giáo viên Tiếng Anh, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Chiến cho hay, học sinh của trường chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận với môn tiếng Anh còn hạn chế. Do đó, nhà trường thường xuyên tăng cường phụ đạo và đầu tư trang thiết bị dạy học giúp giáo viên có thể truyền tải đến các em một cách tốt nhất.

Đặc biệt, xã Ngọc Chiến đang đẩy mạnh phát triển du lịch, giáo viên sẽ nỗ lực hết mình để nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho học sinh.Năm học 2025-2026 với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình học đến tinh thần đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy của sẽ là nền tảng quan trọng để giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới./.

