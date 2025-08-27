Nga coi trọng hợp tác với Mỹ về năng lượng hạt nhân và đất hiếm

Nga và Mỹ có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và luyện kim, bao gồm các dự án chung về kim loại hiếm và kim loại đất hiếm (nguyên tố đất hiếm).

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov trong cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Andrey Kondrashov trước thềm Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) 2025 dự kiến diễn ra tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga từ ngày 3-6/9.

Phó Thủ tướng Manturov nêu rõ, trong các ngành công nghiệp truyền thống, Nga và Mỹ vẫn có dư địa hợp tác, như Nga có thể cung cấp urani cho sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại Mỹ. Bên cạnh đó, lĩnh vực thép cũng có tiềm năng.

Cũng theo ông Manturov, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập khả năng hợp tác trong khai thác và sử dụng kim loại hiếm và kim loại đất hiếm.

Nga hiện có trữ lượng đáng kể về kim loại đất hiếm, tạo cơ hội để hai nước tiến tới các sáng kiến chung.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Manturov cũng lưu ý rằng có thể xuất hiện những hướng đi khác khi hai bên thảo luận về các chủ đề mà ông đề cập ở trên.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ EEF 2025, các phiên họp chuyên đề sẽ tập trung vào việc phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông để tăng cường hội nhập kinh tế toàn cầu, thu hút đầu tư, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển các dự án xuyên biên giới và tăng cường quan hệ đối tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương./.

Nga mong muốn khôi phục toàn diện quan hệ với Mỹ Tổng thống Nga Putin hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương.