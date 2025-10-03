Nga đánh giá thấp khả năng gia hạn Hiệp ước START Mới

Nga và Mỹ không có đủ thời gian và nền tảng đáng tin cậy trong quan hệ để loại bỏ những trở ngại trong việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START Mới).

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc họp báo ngày 2/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova nhắc lại rằng quyết định đình chỉ Hiệp ước START Mới của Nga đã "được quy định thành luật, với lý do hàng loạt vấn đề mà phần lớn vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng."

Bà xác nhận vào ngày 5/2/2026 tới, Hiệp ước START Mới sẽ kết thúc theo đúng khung thời gian được quy định trong thỏa thuận, đồng thời cho biết phía Nga không đề xuất tìm kiếm những cách thức sáng tạo để tiếp tục gia hạn toàn bộ hoặc một phần hiệp ước này.

Ngày 22/9, trong cuộc họp báo với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva có kế hoạch duy trì nguyên trạng được thiết lập theo Hiệp ước START Mới "nhằm tránh kích động một cuộc chạy đua vũ trang" và Moskva sẵn sàng tuân thủ hiệp ước này thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn, nếu Mỹ cũng hành động tương tự.

Tuy nhiên, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ngày 2/10, Tổng thống Putin thừa nhận những khó khăn trong đối thoại về Hiệp ước START Mới với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá quan hệ Nga-Mỹ hiện không chỉ bị đình trệ mà đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Nga “bảo lưu quyền được định hướng bởi lợi ích quốc gia” và một trong số đó là khôi phục hoàn toàn quan hệ với Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ chưa phản hồi đề xuất của Tổng thống Nga về Hiệp ước START Mới.

Trước đó, ông Peskov cho biết Nga sẽ có “biện pháp” nếu như Mỹ không đồng ý gia hạn hiệp ước thêm một năm theo đề xuất của Tổng thống Nga.

Ông Peskov cảnh báo việc không thể gia hạn Hiệp ước sau khi văn kiện này hết hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc tế./.

