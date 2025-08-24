Thế giới

Nga tuyên bố kiểm soát thêm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk

Ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Filia (còn gọi là Filiya) thuộc vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Filia (còn gọi là Filiya) thuộc vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Thông báo nêu rõ: “Kết quả các hành động tấn công, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Tsentr đã giải phóng làng Filia ở vùng Dnipropetrovsk.”

Hồi cuối tháng 7, Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát làng Maliivka thuộc vùng Dnipropetrovsk./.

(Vietnam+)
#Vùng Dnipropetrovsk #Bộ Quốc phòng Nga #Căng thẳng Nga-Ukraine Nga Ukraine
