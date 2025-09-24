Nga và Iran ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây nhà máy điện hạt nhân

Ngày 247/9, Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom thông báo nước này và Iran đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nhỏ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Thỏa thuận được ký giữa Tổng giám đốc Rosatom Alexei Likhachev và quan chức hạt nhân hàng đầu của Iran Mohammad Eslami trong một cuộc họp tại Moskva. Rosatom nhấn mạnh đây là một dự án chiến lược.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Iran trước đó trong tuần, ông Eslami, đồng thời là Phó Tổng thống Iran, nêu rõ kế hoạch xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân, nhằm đưa công suất điện hạt nhân của Tehran đạt 20GW vào năm 2040.

Iran hiện chỉ có một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở thành phố cảng miền Nam Bushehr, do Nga xây dựng, với công suất khoảng 1GW.

Iran thường thiếu điện trong những tháng cao điểm./.

Iran tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác toàn diện với Nga Iran cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện với Nga bất chấp lệnh trừng phạt, hướng tới phát triển chung và giảm phụ thuộc quốc tế.