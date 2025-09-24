Iran đẩy mạnh tăng cường vũ trang, chuẩn bị tiếp nhận Su-35 và S-400 của Nga

Trong động thái nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân đã lạc hậu, Iran được cho là đã tiếp nhận các tiêm kích MiG-29 từ Nga, đánh dấu khởi đầu cho quá trình nâng cấp quân sự có thể bao gồm cả máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tiên tiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết các tiêm kích hiện đang được triển khai tại thành phố Shiraz và là “giải pháp tạm thời” trong lúc Tehran chờ đợi các chiến đấu cơ Su-35 hiện đại hơn.

Thông tin được công bố thông qua cổng thông tin Dideban của Iran trong bối cảnh nước này đang tiếp nhận làn sóng thiết bị quân sự từ Nga và Trung Quốc.

Bên cạnh MiG-29, ông Zohrevand còn tiết lộ Tehran sẽ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga và HQ-9 của Trung Quốc với số lượng đáng kể.

Trong khi đó, giới chức quốc phòng Israel lâu nay vẫn cảnh báo việc Nga chuyển giao vũ khí hiện đại cho Iran có thể làm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực.

Dòng máy bay chiến đấu Su-35 được xem là yếu tố có thể làm “thay đổi cuộc chơi” nhờ có radar vượt trội, hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng cơ động xuất sắc.

Hiện tại, dù Không quân Israel vẫn giữ ưu thế với tiêm kích F-35I Adir nhưng sự xuất hiện của Su-35 trong biên chế Iran sẽ khiến các kế hoạch tác chiến tương lai thêm phần phức tạp./.

