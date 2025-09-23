Mỹ áp đặt hạn chế đi lại và mua sắm đối với phái đoàn Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh hạn chế phạm vi di chuyển và quyền mua sắm các mặt hàng xa xỉ đối với các nhà ngoại giao Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) tại New York. Đây được coi là động thái nhằm gia tăng tối đa sức ép đối với Iran.



Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các thành viên phái đoàn Iran chỉ được phép di chuyển trong khu vực giới hạn, cụ thể là các tuyến đường cần thiết để đi và đến trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thực hiện các công việc chuyên trách.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Iran không được phép mua sắm tại các chuỗi bán buôn như Costco cũng như mua các mặt hàng xa xỉ.



Thông báo nêu rõ các nhà ngoại giao Iran và người thân đi cùng cần được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép trước khi “đăng ký hoặc tiếp tục sử dụng thẻ thành viên tại bất kỳ chuỗi siêu thị bán sỉ nào tại nước Mỹ”, trong đó có Costco, Sam's Club và BJ's Wholesale Club.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Iran tại Mỹ cũng cần sự chấp thuận đặc biệt trong trường hợp muốn mua các mặt hàng có giá trị trên 1.000 USD hoặc phương tiện có giá trị trên 60.000 USD.



Trong tuần này, đại diện từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, gồm khoảng 150 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và hàng nghìn quan chức cấp cao sẽ có mặt tại New York để tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80./.

