Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải sử dụng ca nô "ma” để rút hơn nửa tỷ ngân sách

Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Hoàn Lạc (sinh năm 1967, thành phố Đà Nẵng) cùng 5 đồng phạm về hành vi sai phạm xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, bị cáo Trương Hoàn Lạc – nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho ca nô công vụ.

Tổng cộng, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được hợp thức hóa để rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo của Lạc, thuyền trưởng Dương Quang Vinh đã ghi khống 531,42 giờ hoạt động ca nô cho các chuyến không diễn ra, nâng khống thêm 82,1 giờ cho những chuyến thực tế. Các số liệu này trở thành căn cứ để lập phiếu mua nhiên liệu, đưa vào hồ sơ thanh toán hơn 665 triệu đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ rút “ruột” ngân sách, nhóm đối tượng Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã thông đồng với 2 công ty. Trong đó, Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt, trị giá hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát xuất 135 hóa đơn dầu trị giá gần 390 triệu đồng, lượng dầu thực tế chỉ hơn 1.200 lít, trị giá chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, kế toán trưởng Bùi Thị Trương Thảo đã tính toán chênh lệch và chỉ đạo thủ quỹ Trương Thị Thủy tiếp nhận số tiền từ các công ty.

Tổng cộng, 650,5 triệu đồng được rút ra và sử dụng cho nhiều khoản chi tiêu cá nhân và hoạt động khác của nhóm đối tượng.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tổ chức, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa những người trong và ngoài đơn vị sự nghiệp công lập nhằm trục lợi từ ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt quá trình lập khống hồ sơ, chứng từ. Các bị cáo Bùi Thị Trương Thảo, Dương Quang Vinh và Trương Thị Thủy góp phần tích cực trong việc hợp thức hóa chứng từ và quản lý khoản tiền chênh lệch chiếm đoạt.

Đối với các bị cáo là lãnh đạo của 2 Công ty liên quan, dù không phải cán bộ công chức nhưng đã biết rõ mục đích sử dụng hóa đơn, vẫn đồng ý xuất hóa đơn khống, tiếp tay cho sai phạm, gây thất thoát ngân sách và xâm phạm trật tự quản lý tài chính Nhà nước.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù; các bị cáo Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh cùng mức án 15 tháng tù; Trương Thị Thủy 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị cáo là lãnh đạo 2 công ty bị tuyên phạt 450 triệu đồng và 300 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”./.