Nhà Trắng thúc giục các cơ quan liên bang của Mỹ trả lương nhân viên

Chính phủ liên bang Mỹ đang trong quá trình mở cửa trở lại các cơ quan sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói tài trợ đã được Hạ viện thông qua vào đêm 12/11 nhằm kết thúc đợt đóng cửa kỷ lục kéo dài 43 ngày.

Hơn một triệu nhân viên liên bang đã không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong khi gần 42 triệu người dân rơi vào tình trạng bấp bênh khi Bộ Nông nghiệp thông báo họ không thể cấp phát tem phiếu thực phẩm cho tháng 11.

Hầu hết các nhân viên liên bang quay lại làm việc từ 13/11. Khoảng 650.000 người nghỉ việc tạm thời và 600.000 người làm việc không lương sẽ sớm được truy lĩnh tiền.

Gói chi tiêu mới tài trợ cho chính phủ đến ngày 30/1/2026 đảo ngược quyết định sa thải hơn 4.000 trường hợp trước đó và cấm không được tiếp tục cắt giảm nhân sự cho đến hết tháng 1/2026, đồng thời cũng đảm bảo tài trợ chương trình tem phiếu trợ cấp thực phẩm (SNAP) đến hết tháng 9/2026.

Truyền thông sở tại dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết Nhà Trắng đã “thúc giục” các cơ quan liên bang gửi tiền lương cho nhân viên “một cách nhanh chóng và chính xác” trong những ngày tới.

Theo dự báo của Nhà Trắng, một số cơ quan, bao gồm Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA), Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) và các Bộ Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng như Cựu chiến binh, có thể nhận được tiền lương ngay trong cuối tuần này.

Các bộ khác, bao gồm Giáo dục, Ngoại giao, Nội vụ, Giao thông và một số cơ quan như Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) và Cơ quan An sinh Xã hội, có thể nhận được khoản lương truy lĩnh vào 17/11.

Những cơ quan như Bộ Nông nghiệp, Thương mại, An ninh Nội địa, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Lao động, Tài chính và Tư pháp, có thể nhận được tiền lương vào giữa tuần tới.

Hôm 12/11, Hạ viện Mỹ lần đầu tiên họp trở lại sau gần 8 tuần Chủ tịch Mike Johnson cho “nghỉ” để gây sức ép với Thượng viện và thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ với tỷ lệ 222/209.

Hầu hết nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ, chỉ có 2 người bỏ phiếu chống, trong khi một nhóm nhỏ Dân chủ ôn hòa bỏ phiếu thuận.

Trước đó, thỏa thuận đã được Thượng viện thông qua trên cơ sở một dàn xếp do lãnh đạo đảng Cộng hòa và một nhóm Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, việc mở cửa lại chính phủ không giải quyết được điểm mấu chốt khiến phe Dân chủ phát động cuộc đối đầu, đó là trợ cấp tăng cường theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng (ACA).

Phần lớn nghị sỹ Dân chủ ở Hạ viện giận dữ với nhóm Thượng nghị sỹ Dân chủ bắt tay với đảng Cộng hòa mà không ràng buộc được một cam kết cụ thể về ACA.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune chỉ hứa hẹn mơ hồ sẽ cho bỏ phiếu một đề xuất do đảng Dân chủ lựa chọn vào giữa tháng 12, nhưng không bảo đảm đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ./.

