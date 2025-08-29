Nhật Bản-Ấn Độ tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh trong thập kỷ tới

Ngày 29/8, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế và an ninh trong thập kỷ tới, khi Tokyo chú trọng hơn vào vai trò toàn cầu ngày càng tăng của New Delhi trong bối cảnh nhiều thách thức.

Sau các cuộc hội đàm, ông Ishiba và ông Modi đã công bố "tầm nhìn chung" phác thảo quan hệ hợp tác giữa hai nước, với mục tiêu tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ lên mức 10.000 tỷ yên (68 tỷ USD) và nâng trao đổi nhân sự song phương lên 500.000 người trong vòng 5 năm.

Hai nhà lãnh đạo cũng công bố khởi động các sáng kiến song phương mới về hợp tác thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và giải quyết các thách thức an ninh kinh tế, chẳng hạn như đảm bảo nguồn cung ổn định các khoáng sản quan trọng.

Hai bên cũng đã ban hành một tuyên bố chung sửa đổi về hợp tác an ninh, bản cập nhật đầu tiên kể từ khi được thông qua vào năm 2008, nhằm mở rộng các cuộc tập trận giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Trước hội đàm, ông Ishiba và ông Modi đã tham dự một diễn đàn kinh tế tại Tokyo để thảo luận các vấn đề đầu tư và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, cùng nhiều chủ đề khác.

Thủ tướng Ishiba nhận định: "Trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế ngày càng bất ổn, việc xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc và đảm bảo an ninh kinh tế cùng với một đối tác đáng tin cậy là điều cần thiết," đồng thời đánh giá cao sự ổn định chính trị và kinh tế của Ấn Độ.

Nhật Bản rất coi trọng mối quan hệ với Ấn Độ - quốc gia có dân số lớn nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người và là một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tương lai gần.

Chính phủ Nhật Bản cho biết theo kế hoạch, ngày 30/8, Thủ tướng Ishiba và Thủ tướng Modi sẽ đến tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản, bằng tàu cao tốc Shinkansen, nơi họ sẽ đến thăm cơ sở sản xuất của nhà sản xuất chất bán dẫn lớn Tokyo Electron Ltd.

Lần gần nhất ông Modi đến thăm Nhật Bản là vào tháng 5/2023 khi ông làm khách mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) được tổ chức tại Hiroshima./.

Nhật Bản ủng hộ quan hệ an ninh chặt chẽ với Ấn Độ và Hàn Quốc Nhật Bản đánh giá sự hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Ấn Độ vô cùng quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó liên minh Nhật Bản-Mỹ là cốt lõi.