Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hướng tới tương lai

Ngày 23/8, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng nước chủ nhà Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết tăng cường mối quan hệ hướng tới tương lai, trên nền tảng được thiết lập khi bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1965.

Tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Shigeru Ishiba và Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố thỏa thuận, trong đó nêu rõ hai bên "sẽ phát triển quan hệ song phương một cách ổn định và hướng tới tương lai dựa trên nền tảng được xây dựng trong 60 năm qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao."

Thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh đề cập đến Hiệp định năm 1965 về giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và yêu sách về hợp tác kinh tế, đồng thời khẳng định Hiệp định 1965 là điểm khởi đầu cho quan hệ song phương.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhất quán trong chính sách ngay cả khi vẫn còn những vấn đề khó khăn giữa hai nước.

Thỏa thuận cũng đề cập đến các vấn đề lịch sử liên quan đến Nhật Bản.

Liên quan đến Tuyên bố chung Nhật Bản-Hàn Quốc năm 1998, trong đó bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi về chế độ thực dân của Nhật Bản, thỏa thuận tái khẳng định rằng không có sự thay đổi nào trong nhận thức lịch sử của các nội các Nhật Bản kế nhiệm.

Thỏa thuận này được cho là đã thể hiện sự quan tâm đến phía Hàn Quốc bằng cách làm rõ cam kết của Nhật Bản trong việc duy trì Tuyên bố chung năm 1998. Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng tuyên bố này như một lời xin lỗi bằng văn bản của Nhật Bản.

Về hợp tác an ninh, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi chia sẻ nhận thức chung rằng sự hợp tác ba bên vững chắc giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết.”

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ý định tiếp tục “ngoại giao con thoi,” thực hiện thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước, tập trung vào đối thoại thực chất hơn là hình thức.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, năng lượng hydro và các nguồn năng lượng sạch thế hệ tiếp theo khác, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia cụ thể đối với các nguyên liệu chiến lược như các khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có lập trường chung về thương mại, nhất trí áp mức thuế đối ứng 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhất trí thành lập một cơ quan tham vấn cấp chuyên viên để giải quyết các thách thức xã hội mà cả hai nước đang phải đối mặt, trong đó có tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và nhận thức về an toàn thiên tai.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng chương trình lao động kỳ nghỉ song phương (cho phép những người trong độ tuổi từ 18-25 vừa làm việc vừa du lịch tại quốc gia đối tác) nhằm tăng cường giao lưu và quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc ra mắt các làn đường nhập cư dành riêng cho du khách từ cả hai nước vào tháng Sáu, coi đây là một bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân khi hai nước láng giềng châu Á kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ.

Cả Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc xác nhận đây là lần đầu tiên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965, một Tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên, phản ánh cam kết của hai nước đối với mối quan hệ hướng tới tương lai.

Theo kế hoạch, ngày 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ rời Nhật Bản đến Washington, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Thủ tướng Hàn Quốc: Quan hệ với Nhật Bản có ý nghĩa 'rất quan trọng' Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok khẳng định mối quan hệ với Nhật Bản có tầm quan trọng đặc biệt với nhiều lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả và thực chất.