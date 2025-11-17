Nhiều cơ chế thuận lợi để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

Chiều 17/11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 279 điểm cầu cơ quan, đơn vị, địa phương, với 34.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ sau hợp nhất, quy mô nền kinh tế thành phố cực lớn, dư địa và tiềm năng rất lớn.

Dự báo năm nay thành phố có khả năng thu ngân sách đạt 800.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 cả nước; GRDP đóng góp vào GDP cả nước khoảng 25-27%. Tuy nhiên, quy mô lớn có nhiều thuận lợi nhưng cũng là thách thức; một lúc thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng nên phải chia sẻ nguồn lực...

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Nghị quyết 54/2017/QH14, nay là Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra nhiều cơ chế thuận lợi cho thành phố.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 có nhiều nội dung rất quan trọng, như: có thể chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư… Nếu được thông qua, thành phố sẽ tiết kiệm thời gian khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quyết định nhân sự tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Trần Lưu Quang, tất cả những việc cần triển khai đều có trong Nghị quyết, Chương trình hành động. Mỗi người cần cố gắng làm tốt nhiệm vụ, cũng như công tác phối hợp. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ nêu gương, chức vụ càng cao nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng.

Quán triệt một số nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết Nghị quyết xác định mục tiêu phát triển là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông Lê Quốc Phong, có hai mục tiêu lớn mà thành phố hướng tới: năm 2030 (100 năm thành lập Đảng), thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045 (100 năm thành lập nước), thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Giai đoạn 2025-2030, Thành phố đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35-40% GRDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%; tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên; tỷ lệ học sinh/sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35% trở lên…

Thành phố đề ra 3 chương trình trọng điểm, đột phá về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.