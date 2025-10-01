Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Cần tạo động lực cho đội ngũ cán bộ

Sáng 1/10, Đoàn công tác của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến khảo sát và làm việc với Đảng ủy và chính quyền phường Dĩ An về công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và công tác xây dựng đảng.

Cùng tham dự có Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo phường Dĩ An trong công tác thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo các hoạt động được thông suốt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá: Dĩ An là địa bàn có khối lượng công việc vượt trội so với mặt bằng chung của Thành phố, vì vậy cần được xem xét theo cơ chế riêng.

Với quy mô dân số lớn nhất Thành phố, phường Dĩ An không thể áp dụng cơ chế bình quân. Các sở, ngành phải phối hợp trực tiếp với địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Để giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương, người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, lãnh đạo địa phương không trông chờ, phụ thuộc chỉ đạo cấp trên, mà cần chủ động xử lý công việc trong phạm vi thẩm quyền; địa phương thích ứng, chủ động điều hành.

Từ các kiến nghị của phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên đặc biệt cho các phường có quy mô dân số lớn, trước mắt là tại phường Dĩ An, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy, ông Trần Lưu Quang đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp bảo đảm chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết, địa phương hiện quản lý hơn 234.000 người, quy mô dân số lớn nhất Thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng xã hội, an ninh trật tự và công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công của phường đang bố trí 17 nhân sự tại 20 quầy tiếp nhận; trung bình mỗi ngày xử lý trên 400 hồ sơ, chủ yếu ở các lĩnh vực tư pháp, đất đai, kinh doanh và xây dựng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nguồn nhân lực của phường chưa tương xứng với khối lượng công việc thực tế. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục đang thiếu 267 biên chế giáo viên, số lượng trường lớp không đủ đáp ứng nhu cầu trẻ em cư trú trên địa bàn.

Đảng ủy phường kiến nghị Thành ủy xem xét áp dụng cơ chế đặc thù trong phân bổ biên chế, ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho chỉnh trang đô thị và cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu phân lô tự phát đủ điều kiện.

Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường Dĩ An, An Bình và một số khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ); cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp, với 4 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đang hoạt động./.

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (28/8/2025).