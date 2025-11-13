Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế

Tối 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm và trao quà cho các hộ dân phường Hương Thủy, thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ vừa qua.

Thăm hỏi tình hình ngập lụt, thiệt hại ở địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác ứng phó mưa lũ của chính quyền phường Hương Thủy và lưu ý tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, chính quyền địa phương cần sớm có phương án chủ động chăm lo, bảo vệ an toàn tính mạng người dân và nhanh chóng khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của các đợt mưa lũ.

Đến thăm các hộ dân tại tổ dân phố Lương Hậu và Lương Xuân (phường Hương Thủy), Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; đồng thời động viên các gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng mong muốn người dân nỗ lực vươn lên hoàn cảnh để sống có ích cho xã hội, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng quà hỗ trợ cho hai hộ dân: Chị Phạm Thị Thúy (tổ dân phố Lương Hậu) và ông Võ Viết Quang (tổ dân phố Lương Xuân).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nói riêng và của Đảng, Nhà nước nói chung hướng đến bà con trên địa bàn. Sự quan tâm, chia sẻ này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân Huế vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thành phố cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân, khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế lâu dài; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phục hồi sau bão lũ.

Tổ dân phố Lương Hậu và Lương Xuân, phường Hương Thủy nằm ven sông Đại Giang, là địa bàn thấp trũng thường xuyên bị chia cắt dài ngày bởi mưa lũ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã có phương án ứng phó lũ lụt và di dời người dân đến nơi an toàn.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao 25 suất quà cho Ủy ban nhân dân phường Hương Thủy để hỗ trợ các hộ dân khác bị ảnh hưởng mưa lũ./.

