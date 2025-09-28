Phong trào Hamas mất liên lạc với con tin do Israel không kích dữ dội

Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 28/9 cho biết đã mất liên lạc với hai con tin là Omri Miran và Matan Angrest do các “chiến dịch quân sự và các cuộc không kích dữ dội” của Israel trong vòng 48 giờ qua tại các khu phố Sabra và Tel al-Hawa thuộc thành phố Gaza.

Trong tuyên bố, Hamas yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "rút quân về phía Nam của đường số 8 (một tuyến đường tại thành phố Gaza) và ngừng mọi hoạt động không kích trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ 18h hôm nay (ngày 28/9)...".

Đáng chú ý, tuyên bố lần này dường như đã tiết lộ vị trí chính xác của các con tin - điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Omri Miran và Matan Angrest là hai trong số các con tin người Israel bị Hamas bắt giữ kể từ ngày 7/10/2023 trong các đợt tấn công và giao tranh.

Hamas đã từng công bố video tuyên truyền cho thấy con tin Omri Miran còn sống, trong đó Miran kêu gọi được trả tự do. Matan Angrest là binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trong tuần qua, Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, ra tuyên bố cho rằng tính mạng của các con tin sẽ bị đe dọa chừng nào Israel tiếp tục chiến dịch quân sự.

Phong trào Hồi giáo này cũng nhấn mạnh rằng nếu chiến dịch được mở rộng, việc trao trả bất kỳ tù binh nào còn lại sẽ không thể thực hiện được, đồng thời nhắc lại trường hợp phi công Ron Arad của Israel bị mất tích sau khi máy bay bị bắn rơi tại Liban năm 1986.

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 28/9 cũng tuyên bố chưa nhận được bất kỳ đề xuất mới nào từ các bên trung gian hòa giải, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ sau vụ không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo của phong trào này tại Qatar.

Trong tuyên bố chính thức, phong trào này nêu rõ: “Hamas sẵn sàng xem xét một cách tích cực và có trách nhiệm bất kỳ đề xuất nào từ các bên trung gian, với điều kiện đề xuất đó phải đảm bảo các quyền dân tộc của người Palestine."

Tuyên bố được đưa ra sau khi các nguồn tin cùng ngày tiết lộ toàn bộ chi tiết của kế hoạch 21 điểm do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tại Dải Gaza.

Tổng thống Trump cùng ngày cho biết, khu vực Trung Đông đang đứng trước “cơ hội thực sự để đạt được sự vĩ đại," khi tất cả các bên đang ủng hộ một "điều gì đó đặc biệt" chưa từng xảy ra trước đây, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể hay thời gian biểu rõ ràng cho tiến trình này.

Theo các quan chức trong chính quyền, ông Trump dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 29/9 tại Nhà Trắng, với mục tiêu xây dựng một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel./.

