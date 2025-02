Quảng Nam: Làm rõ vụ án chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống biển

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua tiến hành xác minh, điều tra, đơn vị đã khám phá thành công vụ án giết người phân xác phi tang xuống biển.

Nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai người nên chồng đã giết vợ.

Trước đó, ngày 10/2, người dân tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy và trình báo cơ quan chức năng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người,” ngày 12/2, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khởi tố vụ án, xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự và Ban chuyên án điều tra vụ việc, sớm tìm ra hung thủ. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tập trung khám nghiệm tử thi xác định là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên.

Tử thi trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng; ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng, thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 5 ngày. Kết quả tra cứu vân tay thu được từ tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết Tr (1984, trú tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Công an xác định, nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân. Tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Trần Bảo Uyên.

Tiếp tục kiểm tra camera nhà nạn nhân phát hiện lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng, đến 9 giờ 58 phút cùng ngày, camera mất tín hiệu.

Công an kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên.

Mặc dù đối tượng quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối, tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén cùng chứng cứ, tài liệu khoa học không thể chối cãi, đối tượng Trần Bảo Uyên đã nhận tội, ra tay giết vợ mình rồi tìm cách phi tang./.

Đồng Nai: Truy tố bác sỹ sát hại rồi phân xác người tình Khi thấy chị N. bất tỉnh, Danh Sơn thực hiện hành vi sát hại rồi phân xác chị N thành nhiều phần, sau đó cho các vào túi nylon rồi đi phi tang ở nhiều nơi tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.