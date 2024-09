Quảng Ninh: Di dời khẩn cấp trong đêm 136 hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở đất

Khu vực có nguy cơ sạt lở tại Quang Hanh (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tối 11/9, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức di dời khẩn cấp 136 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở do nghi khu vực đồi cao bị úng nước trong đất.

Số hộ dân phải di dời trong đêm thuộc tổ 7, khu 5 phường Quang Hanh.

Trực tiếp xuống kiểm tra công tác di dân ở phường Quang Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu thành phố Cẩm Phả phải bố trí các lực lượng túc trực cảnh giới ở vị trí an toàn, đảm bảo tính mạng cho người thi hành công vụ, song cũng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngăn ngừa được người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm; Công an địa phương phải đảm bảo an toàn về tài sản của người dân.

Tại hiện trường, phía tây sườn đồi cao ở khu vực phường Quang Hanh đang bị sụt, lún chỗ sụt xuống lớn nhất khoảng 1m, xung quanh có nhiều vết nứt có chiều rộng khoảng từ 25-40 cm, độ chênh cốt phía Đông khoảng 0,3m, phía Tây khoảng 2m. Phạm vi dự kiến ảnh hưởng của khối trượt khoảng 14ha, có bán kính ảnh hưởng khoảng 250m từ vị trí sạt trượt.

Dự kiến có khoảng 250 hộ dân phường Quang Hanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khối đất đá có nguy cơ sạt trượt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả Phạm Lê Hưng thông tin, tính đến 21 giờ ngày 11/9, thành phố đã di dời được 136 hộ dân. Số còn lại sẽ tiến hành di dời sớm sau khi đơn vị chức năng tổ chức thăm dò địa chất, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Hiện nay, trên địa bàn phường Quang Hanh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 xuất hiện tình trạng úng nước trong đất tại khu vực đồi cao, sạt mái taluy, các công trình không đảm bảo an toàn trong khu dân cư.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn, kịp thời phòng tránh tình trạng sạt lở, thành phố Cẩm Phả và Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh yêu cầu các hộ dân phía dưới có nguy cơ rất cao bị sạt lở, khu phố khẩn trương di dời người và tài sản có giá trị khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở thuộc tổ 3, 4, 7 khu 5; tổ 2 12 khu 6, tổ 1 khu 7A.

Cho các cháu học sinh trong khu vực phải di dời nghỉ học ngày 12/9. Các hộ dân chỉ được quay về nhà khi có thông báo mới.

Thành phố Cẩm Phả giao Công an phường Quang Hanh, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lãnh đạo khu phố 5, 6 ,7A tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ khi có hiện tượng mưa lớn để kịp thời ứng phó khi có sự sự cố xảy ra./.

