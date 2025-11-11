Quảng Trị: Điều chỉnh tăng vốn Dự án Đường và cầu vượt đường sắt ở Đồng Hới

Ngày 11/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới.

Theo quyết định, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh từ 160 tỷ đồng lên 193,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 160 tỷ đồng từ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 33,5 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm bổ sung kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng do phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Việc tăng tổng mức đầu tư và điều chỉnh cơ cấu vốn nhằm bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và các văn bản liên quan.

Các sở, ngành và địa phương liên quan cần khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh các thủ tục đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư giải ngân toàn bộ vốn ngân sách trung ương trong năm 2025 (là năm cuối thực hiện dự án) và đưa công trình vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025.

Nếu đến hết ngày 31/1/2026 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, dẫn đến thiếu vốn, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và tự thu xếp nguồn vốn để hoàn thành công trình.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (Sở Xây dựng Quảng Trị), dự án ảnh hưởng đến 97 trường hợp; trong đó, có 91 hộ dân và 6 tổ chức thuộc hai phường Đồng Hới và Đồng Thuận.

Về tiến độ thi công, nhà thầu đã hoàn thành mố M2, trụ T2 và đúc 38/45 phiến dầm cầu vượt đường sắt; hiện đang thi công mố M1 và chuẩn bị triển khai xà mũ trụ T1.

Ở phần đường, hệ thống thoát nước dọc cơ bản đã hoàn thành, nhà thầu đang thi công hệ thống thoát nước ngang tại các khu vực không vướng mặt bằng.

Ban Quản lý Dự án đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường Đồng Hới, Đồng Thuận để giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại đoạn đường Nguyễn Công Hoan. Chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới được khởi công từ tháng 10/2022, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng. Công trình nhằm hình thành trục giao thông Đông-Tây của thành phố Đồng Hới (cũ), góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu 160 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng 49,5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp phần cầu hơn 85,4 tỷ đồng và phần đường gần 13,5 tỷ đồng.

Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục mố, trụ cầu và dầm cầu, song đang chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng./.

