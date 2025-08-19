Quảng Trị: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ

Ngày 19/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ) theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 1/7.

Sau hợp nhất, Đảng bộ có 22 tổ chức cơ sở đảng với 3.278 đảng viên.

Trước đó, ngày 1/7, Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị, chỉ định Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí, chỉ định ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030, đất nước và tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Do đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội là diễn đàn dân chủ để các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, có tính đột phá cho nhiệm kỳ tới; thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Với chủ đề, “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị đặt chỉ tiêu: 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của các doanh nghiệp từ 10% năm trở lên; 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động.

Thu nhập bình quân hằng năm của người lao động tăng từ 8% trở lên. Đảng bộ phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ," trong đó có trên 15% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các cơ quan, đơn vị đạt "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu kết nạp từ 250-300 đảng viên mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải, để đạt các chỉ tiêu trên, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Quảng Trị cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu, phục vụ; gắn xây dựng Đảng bộ vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, có năng lực tham mưu chiến lược.

Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa," tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp./.

