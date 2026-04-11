Quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu đối mặt thách thức cỏ dại kháng thuốc

Ngành nông nghiệp Argentina đang đối mặt với thách thức ngày càng nghiêm trọng từ hiện tượng “siêu cỏ dại” kháng thuốc, buộc nước này phải đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm bảo vệ năng suất cây trồng chủ lực như đậu tương và bông.

Theo các chuyên gia, tình trạng cỏ dại phát triển khả năng kháng lại các loại thuốc diệt cỏ truyền thống đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, làm suy giảm hiệu quả kiểm soát đồng ruộng.

Điều này không chỉ khiến nông dân phải tăng chi phí sản xuất do sử dụng nhiều loại hóa chất hơn, mà còn gây áp lực lớn lên năng suất và lợi nhuận trong bối cảnh ngành nông nghiệp vốn đã chịu ảnh hưởng từ thuế xuất khẩu cao và chi phí đầu vào leo thang.

Trước tình hình đó, Argentina đang chuẩn bị đưa vào sử dụng thế hệ thuốc diệt cỏ mới, được kỳ vọng có thể kiểm soát hiệu quả các loại cỏ dại kháng thuốc. Các giải pháp này thường đi kèm với công nghệ sinh học và quản lý canh tác tiên tiến, nhằm giảm phụ thuộc vào một hoạt chất duy nhất và hạn chế nguy cơ kháng thuốc trong tương lai.

Giới chuyên môn nhận định, sự xuất hiện của “siêu cỏ dại” là hệ quả của việc sử dụng lặp lại cùng một loại thuốc diệt cỏ trong thời gian dài, đặc biệt trong mô hình canh tác quy mô lớn tại Argentina - một trong những nước xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới.

Việc chuyển đổi sang các phương pháp quản lý tổng hợp, kết hợp giữa hóa học, cơ học và kỹ thuật canh tác bền vững, được xem là hướng đi cần thiết.

Ngoài ra, thách thức này cũng đang thúc đẩy đầu tư vào công nghệ nông nghiệp, từ giống cây trồng kháng cỏ dại đến hệ thống canh tác chính xác. Tuy nhiên, chi phí triển khai các giải pháp mới vẫn là rào cản lớn đối với nhiều nông hộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực thị trường gia tăng, việc kiểm soát hiệu quả “siêu cỏ dại” được đánh giá là yếu tố then chốt để duy trì năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Argentina trên thị trường toàn cầu./.

