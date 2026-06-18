Sau loạt bài của TTXVN, Nghệ An chỉ đạo làm rõ tình trạng “vàng tặc” ở Yên Na

Ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn gửi Chủ tịch UBND xã Yên Na, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở cũng đề nghị báo cáo kịp thời UBND tỉnh và Công an tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng trong trường hợp địa phương không thể ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép.

UBND xã Yên Na tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5079/UBND - NC ngày 19/6/2024 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; Công văn số 9405/UBND-NC ngày 25/10/2024 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép.

Đồng thời bám sát các nội dung kiến nghị tại Công văn số 3998/CAT-PC03 ngày 16/10/2024 của Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND cấp xã triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực khoáng sản.

Mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm, xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ để trục lợi hoặc bao che cho vi phạm.

Văn bản cũng chỉ rõ, công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cũng được đặt ra yêu cầu cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép kéo dài, phức tạp mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Địa phương cần phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm pháp luật và nhận thức rõ chế tài xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan trước ngày 28/6/2026.

​Trước đó, ngày 16/6, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện loạt bài “Giấc mộng vàng rừng phòng hộ Yên Na” phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn bản Hạt và các bản lân cận thuộc địa bàn xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.

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"Vàng tặc" ngang nhiên phân chia lãnh địa: Ai chịu trách nhiệm? Dù người đứng đầu chính quyền xã khẳng định “quyết liệt” nhưng thực tế, rừng phòng hộ Yên Na vẫn ngày đêm bị cày xới, băm vằm, "vàng tặc" ngang nhiên cắm taleo phân chia lãnh địa.

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